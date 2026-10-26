Як збій зі Starlink вплинув на збиття реактивних "Шахедів": ISW здивував статистикою

Обмеження роботи Starlink/Starshield для ЗСУ тривали з 14 по 24 жовтня. За цей період Україні вдалося збити менше реактивних дронів, ніж зазвичай.

Втім, навіть під час перебоїв показник збиття ворожих цілей залишався відносно високим. Про це свідчить аналіз Інституту вивчення війни.

Як Україна збиває російські реактивні "Шахеди"?

Так, частка перехоплених українськими силами реактивних дронів знизилася з 77 до приблизно 74 відсотків.

Як змінилася результативність Повітряних сил на час збоїв / Інфографіка ISW

Для збиття реактивних дронів Україна використовує багаторівневу систему ППО. Втім, найкращі результати демонструють саме дрони-перехоплювачі. Вони здебільшого потребують Starshield, щоб розвивати швидкість, необхідну для перехоплення реактивних БпЛА.

Українські військові також застосовують інші методи протидії швидкісним дронам. Зокрема, збивають їх з винищувачів F-16 дорогими й дефіцитними ракетами класу "повітря-повітря".

Можна застосовувати і бортові гармати F-16, однак це доволі небезпечно для самого літака і пілота.

Окрім того, застосування F-16 для знищення реактивних дронів пришвидшує їх зношення і відволікає від виконання інших завдань.

Для боротьби з реактивними дронами в Києві та Київській області Україна також встановила турелі. Проте масштабне розгортання таких стаціонарних систем по всій країні потребує часу й ресурсів, а самих турелей недостатньо для ефективного захисту.

За оцінкою аналітиків, доповнення української системи ППО дронами-перехоплювачами – найперспективніший спосіб забезпечити стабільно високі показники збиття реактивних БпЛА у довгостроковій перспективі.

Ситуація зі Starshield стабілізувалася

24 жовтня міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що системи моніторингу оборонного відомства зафіксували відновлення швидкості Starlink та Starshield понад 400 кілометрів на годину зі стабільним зв'язком.

Раніше через раптове запровадження обмежень швидкісного порогу Україна розпочала переговори зі SpaceX та Пентагоном.

Обмеження терміналів у русі викликали проблеми зі зв'язком на швидкості понад 160 кілометрів на годину.