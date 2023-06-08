Води в Криму вистачить максимум до кінця року, потрібні сучасні споруди, – Чубаров

Основну потребу питної води в Криму покривала річка Дніпро через Північнокримський канал. Після знищення Каховської ГЕС потрібно придумати інакший спосіб водопостачання.

Про це 24 Каналу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, після підриву Каховської ГЕС питної води вистачить лише до кінця року, але тільки якщо літо буде не дуже посушливим.

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"Треба вже тепер думати про те, які сучасні гідротехнічні споруди можна побудувати, щоб постачати дніпровську воду. Можливо, уже тепер інженери нам запропонують новітні технології", – зазначив Чубаров.

Які наслідки матиме для Криму підрив Каховської ГЕС: дивіться відео

Водночас канал – не найкраще рішення, тому що під час транспортування ним втрачається близько 51% води. Можливо, раціональнішим способом водопостачання стануть трубопроводи.

Після окупації Крим втратив тисячі зрошувальних земель

Росіяни почали знищувати умови життя в Криму ще від початку окупації півострова.

"Якщо 2013 року було близько 140 тисяч зрошувальних земель, то вже 2015-го їх стало приблизно 12 – 13 тисяч. Аграрії були вимушені переходити на якісь нові культури, вони дуже багато втрачали", – зауважив Чубаров.

Підрив Каховської ГЕС: наслідки для Криму

Після знищення Каховської ГЕС окупований Крим залишиться без води на роки. Своїми діями росіяни зробили гірше й собі також.

Крім того, питна вода на півострові не тільки зменшуватиметься, а й втрачатиме якість. У деяких кримчан з кранів тече коричнева рідина зі шматками глини.

Російські війська вже починають тікати з окупованого Криму. Зокрема, окупанти потихеньку переміщають флот у бік Новоросійська.

До окупації Криму Північнокримський канал постачав 1 мільярд 100 мільйонів кубічних метрів води. Зрошування всіх земель відбувалося завдяки дніпровській воді.