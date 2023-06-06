Вода подекуди сягає стелі і продовжує прибувати: уже підтоплені десятки будинків

В ніч на 6 червня російські терористичні війська підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого вода ріки стрімко почала затоплювати населені пункти вниз по течії. Подекуди вона уже сягає стелі, а подекуди зносить будівлі українців.

Попри це вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. Про перебіг подій у регіоні станом на 16:30 повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Підтоплення міст продовжується

Через техногенну катастрофу рівень води продовжує стрімко підійматися. Через це уже відомо про 71 підтоплений будинок на Херсонщині. Так, за словами голови ОВА:

у селі Тягинка підтоплено два мости та 33 житлові будинки,

у Бургунці 3 оселі опинилися у воді,

у Одрадокам'янці підтоплено міст, через що ускладнено під'їзд до населеного пункта,

у селищі Козацьке Каховського району затоплено щонайменше 30 домівок.

Вода затоплює дороги: відео

Також ЗМІ повідомили, що якщо раніше до набережної ріки у Херсоні можна було підійти за 50-70 метрів, то станом на 16:15 це вже зробити неможливо. Мовиться при цьому про місцевість за 60 кілометрів вниз по течії від підірваної Каховської ГЕС.

Подекуди вода сягає стелі: відео

Українців терміново евакуйовують

Олександр Прокудін зазначив, що відбувається термінова евакуація людей з населених пунктів, які знаходяться в зоні підтоплення. Для цього залучили 50 автобусів, а також величезну кількість людей.

Ми проводимо евакуацію людей з населених пунктів, які знаходяться в зоні підтоплення. Для цього задіяно 50 автобусів і велика кількість людей, волонтерів, особового складу поліції, ДСНС і військових адміністрацій. Опрацьовуємо додаткові маршрут евакуації та розміщення населення,

– повідомив голова Херсонської ОВА.

Голова ДСНС Сергій Крук також повідомив, що до ліквідації катастрофи були залучені 500 осіб та 160 одиниць техніки ДСНС з 11 областей України. У самому Херсоні розгорнули роботу евакуаційних пунктів, надається психологічна та медична допомога усім, хто цього потребує.

Згідно з словами голови ОВА, станом на 15:30 вдалося евакуювати 1328 людей, зокрема, з мікрорайону Острів у Херсоні допомогли покинути небезпечну зону майже 1200 людям. Також Олександр Прокудін повідомив, що:

136 людей нагодовані та розміщені у гуманітарних центрах,

43 херсонців, з яких 3 дітей, евакуювали потягом,

114 людей, 15 яких діти, вивезли автотранспортом за допомогою волонтерів.

Місцеві намагаються врятувати від води також своїх та сусідських тварин: відео

"Для надання допомоги населенню, яке постраждало від підриву окупантами Каховської ГЕС, з Києва була направлена Мобільно-оперативна група фахівців ДСНС, техніка підвищеної прохідності, залучено додаткові сили та засоби: човни, болотоходи "Богун", плаваючі транспортери, мобільні очисні станції та транспортні засоби для підвозу питної води", – зазначили в ДСНС.

Куди звертатися за допомогою

Голова Херсонської ОВА підкреслив, що евакуація триває. Люди, яким необхідна допомога, повинні зателефонувати на гарячу лінію.

Якщо ви потребуєте допомоги – телефонуйте на нашу гарячу лінію. Головне зберігайте спокій та не піддавайтеся на провокацію ворога. Ситуація знаходиться під контролем. Слава Україні!

– сказав Олександр Прокудін.

Звернутися за допомогою можна за номерами:

гаряча лінія Херсонської ОВА: 0800330951 або 0914817845,

гаряча лінія Херсонської МВА: 0500404424, 0989581790,

екстрені служби: 101 (ДСНС), 102 (поліція), 103 (екстрена меддопомога),

гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0800339247,

порятунок тварин: ecodepartment1@ukr.net, 0509433635 або 0963488070.

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