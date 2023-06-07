Найкритичніша ситуація в мікрорайоні Корабел: які масштаби підтоплення в Херсоні

Після підриву окупантами Каховської ГЕС чимало районів Херсонщини, зокрема сам обласний центр, затопило водою. Власне, в облраді констатували, що найбільше дісталось макрорайону Корабел.

У ніч проти вівторка, 6 червня, загарбники підірвали дамбу на Каховській гідроелектростанції. Станом на ранок наступного дня до 20% Херсона – підтоплено. Депутат облради Сергій Хлань стверджує, що найкритичніша ситуація в мікрорайоні Корабел. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "Київ".

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Якого рівня досягла вода?

Як зазначив чиновник, рівень води в цьому мікрорайоні становить близько трьох метрів. Разом з тим суттєво підтоплено селище Антонівку.

Найкритичніша ситуація і найбільше підтоплений мікрорайон Корабел. Це Острів, як його називають серед людей. Там вода піднялася до трьох метрів і це найбільш затоплений район, який фактично опинився під водою. Також тривають підтоплення в районі Річпорту. Декілька вулиць там затоплено,

– сказав Хлань.

Окрім того, з його слів зрозуміло, що здебільшого Херсон розташований на вищих позиціях, тому все місто не мало б піти під воду.

Хлань розповідає про ситуацію в Херсоні: дивіться відео

Разом з тим видання "Суспільне" опублікувало відео, на якому видно, який вигляд має Корабельна площа в Херсоні: "Рятувальники та волонтери вивозять людей на човнах", – йдеться у джерелі.

Що відбувається у мікрорайоні Корабел: дивіться відео

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