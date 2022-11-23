Терористичний удар по багатоповерхівці у Вишгороді: моторошні фото наслідків

23 листопада 2022 , 19:04
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Джерело:

Олексій Кулеба

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Вишгороді – наслідки смертельні. Загинули п'ятеро людей, 34 – постраждали. Житловий будинок зазнав значних ушкоджень, на місці працюють рятувальники.

Фото наслідків ракетного обстрілу терористів опублікував голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Вишгород. Це наслідки російського терору мирного населення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби,
– написав Олексій Кулеба. 


Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Вишгороді / Фото Олексій Кулеба


Удар був потужний / Фото Олексій Кулеба


На місці прильоту досі працюють відповідні служби / Фото Олексій Кулеба


Київщина під атакою ворога 23 листопада / Фото Олексій Кулеба 

Головне про ракетний удар по Вишгороду

  • Під удар росіян потрапив не лише Київ, а й Київська область. Російська ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у Вишгородському районі. На місці події спалахнула пожежа.
  • Кількість жертв та постраждалих внаслідок атаки зросла. Так, наразі відомо про 5 загиблих та 34 постраждалих, серед потерпілих 5 дітей. 

Важливо! На Київ сьогодні російські війська випустили 31 ракету – 21 із них вдалось збити силам ППО. 

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Автор: Анастасія Лукашевська