Наслідки російської агресії, – Повітряні сили ЗСУ про нові вибухи на аеродромі "Енгельс"

Сьогоднішні вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" – це наслідки терористичних дій Росії.

Про це повідомив підполковник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він наголосив, що "бавовна" стає усе частішим явищем в Росії.

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Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна" – наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі, відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні тільки на руку,

– зазначив Юрій Ігнат.

Щодо того, чи відповідає дійсності заява міноборони Росії про те, що техніка під час атаки не постраждала, Ігнат зауважив, що попередні подібні "надзвичайні ситуації" таки призводили до пошкоджень літаків.

Тож, малоймовірно, що минулось цього разу.

"Кілька днів і будемо бачити", – додав військовий, зауваживши, що до того часу у мережі уже з'являться супутникові знимки з аеродрому.