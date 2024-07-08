Унаслідок російської атаки на Північний ГЗК Групи Метінвест загинуло 10 людей, поранено понад 30

14:22

8 липня, під час масованої російської атаки, ракета ворога влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК Групи Метінвест у Кривому Розі. Станом на 12:30 відомо про 10 загиблих людей і понад 30, які дістали поранення.