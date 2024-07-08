Унаслідок російської атаки на Північний ГЗК Групи Метінвест загинуло 10 людей, поранено понад 30
8 липня 2024, 14:22Читать новость на русском
Джерело:Група Метінвест
8 липня, під час масованої російської атаки, ракета ворога влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК Групи Метінвест у Кривому Розі. Станом на 12:30 відомо про 10 загиблих людей і понад 30, які дістали поранення.
Усіх постраждалих внаслідок російського теракту негайно доправили в одну з лікарень міста. Через ворожу атаку пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Наразі проводяться роботи з розбирання завалів.
Читайте також Forbes назвав Метінвест Ахметова одним із найбільших інвесторів в Україну під час війни
Наразі проводяться роботи з розбирання завалів. Група Метінвест висловила співчуття всім постраждалим і їхнім близьким. Пораненим співробітникам і родинам загиблих компанія надасть всебічну допомогу.