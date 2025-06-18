"Сприйняли удари як особисту трагедію": The Telegraph довідались реакцію Кремля на "Павутину"

СБУ провела спеціальну операцію "Павутина", внаслідок якої було атаковано кілька російських аеродромів і пошкоджено або знищено десятки бомбардувальників. Тепер у Кремлі вимагають від Путіна оголосити Україні "повноцінну війну".

У Москві побоюються нових атак з боку України, але на офіційну ескалацію не йдуть. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Видання поспілкувалося з кількома високопоставленими російськими чиновниками, аби дізнатись, як у Росії відреагували на спецоперацію СБУ "Павутина".

За даними журналістів, Владімір Путін опинився під тиском кремлівських радикалів. Причиною стало те, що 1 червня Україна завдала несподіваного удару дронами по стратегічно важливих авіабазах з бомбардувальниками.

Усі співрозмовники вирішили зберегти анонімність. Як розповів один із них, після атаки в Кремлі панували "шок і обурення". Деякі російські радикали почали вимагати негайного оголошення війни Україні. На їхню думку, так звана "СВО" вже не відповідає цілям Кремля.

Російські "яструби" вважають, що лише формальна війна дасть змогу перейти до ескалації. Як передає видання, вони прагнуть щоденних міжконтинентальних ракетних ударів та мобілізації до двох мільйонів резервістів.

Як мовиться у матеріалі, колишній кремлівський посадовець визнає, що навіть операція "Павутина" не змусила Путіна переглянути підхід до війни.

Нагадаємо, аналітик Інституту вивчення війна (ISW) назвав важливі наслідки спецоперації "Павутина". Одним з найефективніших є створення постійного внутрішнього тиску на систему.