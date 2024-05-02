Наслідки ударів по військовому аеродрому у Джанкої 30 квітня: з'явились супутникові фото

У Мережі показали супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої, який було атаковано у ніч проти 30 квітня. На фото видно пошкодження військової техніки на аеродромі.

Найімовірніше, на аеродромі пошкоджено російську систему протиповітряної оборони С-300/С-400.

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Що показали супутникові фото

Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі – найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС.

Зазначають, що про те, що ця система там знаходилась, свідчить знімок за 27 квітня.

Судячи з супутникових фото, удару було завдано по одній із установок С-300/С-400, решта передислокована з цієї території, – ідеться у повідомленні.

Наслідки атаки по аеродрому в Джанкой: відео

Більше про атаку на Джанкої

Вночі 30 квітня в окупованих росіянами Сімферополі, Гвардійському та Джанкої пролунали вибухи.

Окупанти перекривали Кримський міст, а місцеві жителі повідомляли про пожежу на військовому аеродромі.

Місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про атаку на півострів ракетами ATACMS.

. За оцінками експертів, цей аеродром у Джанкої – одна з найбільших баз для російських гелікоптерів. Також окупанти використовують його як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки і боєприпасів, так і особового складу.