Наслідки ударів по військовому аеродрому у Джанкої 30 квітня: з'явились супутникові фото
Джерело:"Схеми"
У Мережі показали супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої, який було атаковано у ніч проти 30 квітня. На фото видно пошкодження військової техніки на аеродромі.
Найімовірніше, на аеродромі пошкоджено російську систему протиповітряної оборони С-300/С-400.
Дивіться також "Вибухових" ночей побільшало: ATACMS потужно знищують ППО росіян у Криму
Що показали супутникові фото
Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі – найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС.
Зазначають, що про те, що ця система там знаходилась, свідчить знімок за 27 квітня.
Судячи з супутникових фото, удару було завдано по одній із установок С-300/С-400, решта передислокована з цієї території, – ідеться у повідомленні.
Наслідки атаки по аеродрому в Джанкой: відеоЗауважте. За оцінками експертів, цей аеродром у Джанкої – одна з найбільших баз для російських гелікоптерів. Також окупанти використовують його як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки і боєприпасів, так і особового складу.
Більше про атаку на Джанкої
- Вночі 30 квітня в окупованих росіянами Сімферополі, Гвардійському та Джанкої пролунали вибухи.
- Окупанти перекривали Кримський міст, а місцеві жителі повідомляли про пожежу на військовому аеродромі.
- Місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про атаку на півострів ракетами ATACMS.