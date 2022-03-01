Наслідки удару по майдану Свободи в Харкові: відео зсередини обладміністрації

1 березня 2022 , 09:12
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Джерело:

Суспільне Харків

У мережі показали наслідки моторошного ракетного удару по майдану Свободи в Харкові. Цього разу оприлюднили кадри зсередини обладміністрації.

Росія продовжує цинічно обстрілювати Харків. Нового ракетного удару ворог завдав близько 08:00 1 березня. У той час на майдані були люди. Інформації про постраждалих наразі немає. 

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Оприлюднені кадри жахають масштабом руйнувань. Обстріли тривають, тому рятувальників залучити до роботи наразі не можуть

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях. Це врятує життя. 

Наслідки удару по майдану Свободи в Харкові: дивіться відео зсередини обладміністрації

 

Автор: Мар'яна Бекало