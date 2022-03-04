Росія веде підступну війну проти України, зосередивши свої удари по цивільних будівлях. Від обстрілів постраждав Університету державної фіскальної служби України.

Ворог знищує все

Рятувальники показали наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені. Будівля розташована на вулиці Університетській.

До теми Близько 30 будинків палали у Харкові внаслідок обстрілів російськими військами

У п'ятницю, 4-го березня, там триває ліквідація наслідків обстрілів.



Наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені / Фото рятувальників



Наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені / Фото рятувальників

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