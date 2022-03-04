Наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені
4 березня 2022 , 19:37Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Росія веде підступну війну проти України, зосередивши свої удари по цивільних будівлях. Від обстрілів постраждав Університету державної фіскальної служби України.
Ворог знищує все
Рятувальники показали наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені. Будівля розташована на вулиці Університетській.
До теми Близько 30 будинків палали у Харкові внаслідок обстрілів російськими військами
У п'ятницю, 4-го березня, там триває ліквідація наслідків обстрілів.
Наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені / Фото рятувальників
Наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені / Фото рятувальників
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