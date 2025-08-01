У п'ятницю, 1 серпня, Росія знову вдарила по Сумах. Через атаку, зокрема, був пошкоджений залізничний вокзал міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які наслідки атаки на вокзалі у Сумах?

У компанії зазначили, що Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів – в тому числі й на сумському вокзалі.

Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком,

– додали там.