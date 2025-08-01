1 серпня, 18:26
Внаслідок атаки на Суми постраждав вокзал: пошкоджений поїзд, в якому були люди
У п'ятницю, 1 серпня, Росія знову вдарила по Сумах. Через атаку, зокрема, був пошкоджений залізничний вокзал міста.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Які наслідки атаки на вокзалі у Сумах?
У компанії зазначили, що Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів – в тому числі й на сумському вокзалі.
Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком,
– додали там.