Насмішив увесь світ: Пєсков заявив, що Росія ніколи в історії ні на кого не нападала

Російська пропаганда вже не раз довела, що не знає меж цинізму. Але деколи заяви з Кремля лунають настільки абсурдні, що викликають хіба сміх.

Одну з таких зробив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. У інтерв'ю пропагандистському каналу "Россия 1" цей дивовижний чоловік попросив згадати історію.

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І раптом заявив, що "Росія ніколи у своїй історії ні на кого не нападала". Що сказати? Сам Пєсков, вочевидь, історію згадати не захотів. У телеграм-каналі spravdi зробили це за нього.

Неймовірно цинічна заява Пєскова: дивіться відео

Брехня століття: "Росія ніколи в історії ні на кого не нападала"

У spravdi резонно запитують: а як країна, яка "ніколи не нападала", змогла за понад 300 років більш як усемеро збільшити свою територію (з 3 мільйонів квадратних кілометрів у 1547 до 21,8 мільйона у 1914)?

Автори каналу нарахували щонайменше 53 війни, які розпочинала саме Росія. Ось тільки деякі з них:

Напад радянської армії на Балтію та Білорусь у 1918 – 1919.

Напад на Українську Народну Республіку у 1918 – 1920.

Напад на Польщу у 1919 – 1920 років.

Напад на Польщу (спільно з Третім Рейхом Гітлера) у 1939.

Напад на Фінляндію у 1939, анексія Карелії.

Напад на Угорщину – придушення повстання у 1956 році

Напад на Чехословаччину, придушення Празької весни 1968.

Напад на Афганістан і десятирічна війна там у 1979 – 1989.

Напад на Грузію у 2008, окупація Південної Осетії та Абхазії.

Напад на Україну у 2014, окупація Криму.

Напад на Сирію у 2015, підтримка диктатора Башара Асада.

І це ми згадали тільки вузький перелік за сто років. А ми ж пам'ятаємо про російсько-польську війну 1654, Північну війну 1700 – 1721, напад на Францію (так, так, і таке було, якраз перед Наполеоном) у 1798 – 1807.

Ми памятаємо. Тільки от Пєсков із Путіним чомусь пам'ятати не хочуть.

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