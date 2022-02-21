Насмішив увесь світ: Пєсков заявив, що Росія ніколи в історії ні на кого не нападала
Джерело:телеграм-канал spravdi
Російська пропаганда вже не раз довела, що не знає меж цинізму. Але деколи заяви з Кремля лунають настільки абсурдні, що викликають хіба сміх.
Одну з таких зробив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. У інтерв'ю пропагандистському каналу "Россия 1" цей дивовижний чоловік попросив згадати історію.
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І раптом заявив, що "Росія ніколи у своїй історії ні на кого не нападала". Що сказати? Сам Пєсков, вочевидь, історію згадати не захотів. У телеграм-каналі spravdi зробили це за нього.
Неймовірно цинічна заява Пєскова: дивіться відео
Брехня століття: "Росія ніколи в історії ні на кого не нападала"
У spravdi резонно запитують: а як країна, яка "ніколи не нападала", змогла за понад 300 років більш як усемеро збільшити свою територію (з 3 мільйонів квадратних кілометрів у 1547 до 21,8 мільйона у 1914)?
Автори каналу нарахували щонайменше 53 війни, які розпочинала саме Росія. Ось тільки деякі з них:
- Напад радянської армії на Балтію та Білорусь у 1918 – 1919.
- Напад на Українську Народну Республіку у 1918 – 1920.
- Напад на Польщу у 1919 – 1920 років.
- Напад на Польщу (спільно з Третім Рейхом Гітлера) у 1939.
- Напад на Фінляндію у 1939, анексія Карелії.
- Напад на Угорщину – придушення повстання у 1956 році
- Напад на Чехословаччину, придушення Празької весни 1968.
- Напад на Афганістан і десятирічна війна там у 1979 – 1989.
- Напад на Грузію у 2008, окупація Південної Осетії та Абхазії.
- Напад на Україну у 2014, окупація Криму.
- Напад на Сирію у 2015, підтримка диктатора Башара Асада.
І це ми згадали тільки вузький перелік за сто років. А ми ж пам'ятаємо про російсько-польську війну 1654, Північну війну 1700 – 1721, напад на Францію (так, так, і таке було, якраз перед Наполеоном) у 1798 – 1807.
Ми памятаємо. Тільки от Пєсков із Путіним чомусь пам'ятати не хочуть.До слова, про пропаганду.
Тільки за минулий тиждень Росія створила просто неймовірні фейки про Україну: про "українських диверсантів", про обстріл дитячого садка, про "розстріли незгідних" та примус "вагітних воювати".
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