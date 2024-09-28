Ізраїль знищив лідера "Хезболли" Насраллу: у РНБО сказали, що треба розуміти Путіну

Ізраїль знищив лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. В РНБО заявили, що "Моссад" і Головне управління розвідки наразі є найсильнішими розвідками.

Голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко розповів, що українська розвідка проводить унікальні операції як на морі, так і по російських воєнних складах, інфраструктурі й не тільки.

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Що кажуть в РНБО після ліквідації Насралли

Андрій Коваленко заявив, що наша розвідка проводить потужну розвідувальну діяльність та знає про плани ворога наперед.

"Моссад" – це удар по Бейруту, мінус Насралла. Цьому передує велика робота розвідки – "Моссаду". Зокрема, історія з пейджерами – це лише одна з операцій. Визначити місце перебування Насралли – це саме розвідка,

– заявив Коваленко.

Він відзначив роль розвідки у війнах та пояснив, що Головне управління розвідки проводить операції, які не може провести ніхто в Україні.

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"Як ми воюємо з більшим ворогом, так і Ізраїль воює з більшими ворогами – тому що за "Хезболлою" і за "ХАМАС" стоїть Іран… І що потрібно розуміти зараз Путіну? Духовного лідера Ірану Алі Хаменеї перевели в бункер після того, як сталось це з Насраллою", – заявив керівник Центру протидії дезінформації.

Він пояснив, що Путін сидить в бункері, бо боїться Головного управління розвідки.

Але бункер не рятує, як показує історія з Насраллою в тому числі,

– заявив Андрій Коваленко.

Він додав, що російські спецслужби не зберегли Насраллу. Так само вони не збережуть нікого від Головного управління розвідки.