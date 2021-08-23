Настав час об'єднати зусилля, – голова парламенту Швейцарії виступив у Раді

Голова швейцарського парламенту 23 серпня виступив у залі Верховної Ради України. Андреас Ебі зізнався, що дуже зворушився козацьким маршем перед початком засідання.

Чиновник розповів про свій візит до Києва

Ебі поділився, що разом з колегами зі Швейцарії поклав вінок на могилу невідомого солдата під музику військового оркестру. Він порівняв кожен свій крок до монумента з роками війни.

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Я був зворушений пам'ятником біля меморіалу Голодомору 1932 – 1933 років. Я сам селянин та фермер, займаюся скотарством та вирощуванням зернових культур. У мене була можливість покласти вінок із колосків. Я знаю, що це означає потерпати від голоду,

– розповів чиновник.

Він привітав Україну з 30-річчям Незалежності та наголосив, що після 7 років окупації Росією Криму настав час об'єднати зусилля світу. Їх слід спрямувати для відновлення територіальної цілісності України та становища мешканців півострова.

Для Швейцарії Крим був і залишається Україною

Ебі зауважив, що Росія, як окупант, має забезпечувати дотримання прав людини у Криму. Водночас Кримська платформа покликана якомога швидше покласти край окупації. Чиновник додав, що для Швейцарії півострів був і залишається Україною.

У Раді також виступив голова сенату Чехії Мілош Вистрчіл . Він почав свій виступ українською та привітав нашу державу з річницею Незалежності. Далі чиновник вже рідною мовою підтримав створення Кримської платформи та запевнив, що Прага підтримує Київ.

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