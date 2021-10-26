Настав час визначитись, – Монастирський розповів, коли створять єдиний реєстр зброї

Щодо обігу зброї залишається одне із найбільших питань. Мовиться про законодавче врегулювання.

В Україні мають намір створити реєстр зброї. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За його словами, Міністерство внутрішніх справ має задачу, щоб до кінця 2021 року (максимум, до початку 2022 року) в нашій державі запрацював повноцінний реєстр зброї.

Настав час чітко визначитися з цим питанням. Це для правоохоронних органів, громадян є точкою відліку, як має функціонувати законно обіг зброї в Україні,

– наголосив Монастирський.

Він звернувся до колег зі сподіванням, що до кінця 2021 року закон про обіг зброї проголосують хоча б у першому читанні. Після цього, мовляв, можна буде рухатись до його ухвалення у другому читанні.

Виклик для поліції

Голова Національної поліції України Ігор Клименко наголосив на проблемі використання пошти для переправлення зброї. Це – ще один виклик для правоохоронних органів.

За 9 місяців задокументували понад 120 фактів вилучення з незаконного обігу зброї та боєприпасів у чинних військових та колишніх учасників бойових дій.

Як повідомив Клименко, попри те, що у 2021 році опублікували на 24% менше кримінальних проваджень про незаконний обіг зброї, але з нього вилучили більше вогнепальної зброї – на 500 одиниць.

Реєстр зброї в Україні: що відомо