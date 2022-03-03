Настрій нормальний, бойовий, – президент Зеленський розповів про зміни у житті з початку війни

На восьмий день війни в Україні, яку розпочала Росія, президент Володимир Зеленський поспілкувався із західними журналістами.

Зокрема, Володимир Зеленський розповів, як змінилося його життя з початком війни.

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Зеленський про зміни у своєму житті

Журналіст із французького телебачення поцікавився в українського президента, як війна змінила його особисто і в яких умовах Зеленський зараз живе. Лідер України відповів, що це складно сказати.

Життя таке, як воно є. Життя у мене сьогодні прекрасне. Вважаю, що я потрібен. Мені здається, що це найголовніший зміст життя, що ти потрібен. Що ти не просто порожнеча якась, яка просто дихає і ходить, і щось їсть. А що від того, що ти живеш, залежать деякі речі. І тому відчувати, що твоє життя важливе для інших – це нормально,

– сказав президент.

Зеленський запевнив, що настрій у нього нормальний, бойовий, команда вся працює і "дезертирів у нас немає". За його словами, це не тому, що дезертирів пристрілюють у воєнний час, а тому що ніхто нікуди не побіг. Він наголосив, що це важливо, адже говорить лише про одне: українці від проблем та викликів не втікають.

Пресконференція Зеленського: дивіться відео