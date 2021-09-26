Настрій – позитивний, – Разумков одужав від COVID-19

26 вересня 2021 , 11:33
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Джерело:

фейсбук Дмитра Разумкова

Спікер Дмитро Разумков 26 вересня повідомив, що одужав від коронавірусу. Політик наголосив: настрій у нього – позитивний.

У мережі Разумков поділився світлиною негативного результату тесту на коронавірус. Політик наголосив, що вже з понеділка, 27 вересня, повертається до звичного робочого режиму.

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Тест на коронавірус – негативний, настрій – позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну,
– наголосив Разумков.


Результат тесту на коронавірус / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Разумкова

COVID-19 у Разумкова: головне

  • Дмитро Разумков 10 вересня повідомив, що інфікувався коронавірусом. Позитивний результат тесту спікер отримав напередодні конференції Ялтинська європейська стратегія.
  • Разумков збирався там дискутувати на тему верховенства права в Україні.
  • Спікер зауважив, що тести на коронавірус перед масовими заходами – не просто формальність. Вони допомагають виявити заражених.
  • Спікер зауважив: такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей.
  • Разумков зауважив, що явних симптомів у нього не було.
  • Політик перейшов на дистанційний режим роботи.
Автор: Мар'яна Бекало