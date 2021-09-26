Настрій – позитивний, – Разумков одужав від COVID-19

Спікер Дмитро Разумков 26 вересня повідомив, що одужав від коронавірусу. Політик наголосив: настрій у нього – позитивний.

У мережі Разумков поділився світлиною негативного результату тесту на коронавірус. Політик наголосив, що вже з понеділка, 27 вересня, повертається до звичного робочого режиму.

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Тест на коронавірус – негативний, настрій – позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну,

– наголосив Разумков.



Результат тесту на коронавірус / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Разумкова

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