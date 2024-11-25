Чи планують російські еліти позбутися Путіна найближчим часом

Серед російської еліти та суспільства росте невдоволення та внутрішня готовність покінчити з війною. Втім, ризик занадто великий, а шанс на успіх низький.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. Він вважає, що найближчим часом радикальних змін у Росії не буде.

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"Вони не готові згорати в топці ядерної війни"

Зараз немає ознак очевидного погіршення ситуації для Владіміра Путіна, аби еліти зрозуміли, що його можна позбутися. Попри те, що всередині російського суспільства накопичується революційний потенціал.

Кожен сподівається, що хтось інший щось зробить й все це зупинить. Втім, в результаті ніхто нічого не робить,

– зазначив російський опозиційний політтехнолог.

Народ думає, мовляв, а що ми можемо, коли силовики лояльні Владіміру Путіну, а еліти згуртовані навколо нього. Водночас самі ж еліти всередині не в захваті від дій диктатора й хотіли б, аби він кудись зник.

Можливо, якісь божевільні z-патріоти й готові згорати в топці ядерної війни, але точно не російські еліти. Це ж не самураї, які сплять й бачать, як героїчно загинути у битві з ворогом. Вони пішли до влади з конкретною метою – конвертувати адміністративний ресурс, який їм дістався, в гроші,

– мовив Галлямов.

За його словами, насправді російські еліти не мають нічого спільного з тим, чого прагне Путін, тому їм не подобається все, що зараз відбувається. Вони аналізують історії з Євгєнієм Пригожиним, чи головою ради директорів нафтових компаній, який випад з вікна, й роблять висновок, що смикатися страшно.

До слова, генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус наголосив, що Путін вже усунув усіх, хто міг би йому протистояти. Тож зараз у Росії кожен, хто обіймає керівну посаду, вірний диктатору, адже вони отримали своє крісло насамперед завдяки лояльності до Путіна, а вже потім зважаючи на рівень їх компетенції.