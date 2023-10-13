Росіяни використовують фосфор під час наступу на Авдіївку, – Єрмак

Агресор кинув багато сил на Авдіївський напрямок. Окрім того, російські військові використовують там фосфорну зброю.

Про це повідомив керівник ОП. Андрій Єрмак наголосив, що українська армія тримає позиції у складних умовах.

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"Мета ворога незмінна – вбити нас усіх"

Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м'ясом,

– розповів Єрмак.

Очільник ОП наголосив, ми всі повинні пам'ятати, що війна продовжується.

Мета ворога незмінна – вбити нас усіх,

– підкреслив Єрмак.

Також зауважив, що росіяни не цінують своїх людей. Загарбники роблять ставку на кількість. Тим часом наша сила – в якості та єдності, холодному розрахунку потреб для того, щоб знищити ворога.

"Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом", – наголосив посадовець.

Зауважимо, у мережі поширили відео, на якому, ймовірно, застосування росіянами фосфорних бомб.

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Зверніть увагу! Фосфорна зброя – це вид запальних боєприпасів, споряджених білим фосфором. При взаємодії з повітрям він починає горіти. Зауважимо, що йдеться не лише про бомби, адже заряд з білим фосфором може бути і в артилерійських снарядах, ракетах, мінах і гранатах.

Фосфор може викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва, хімічні опіки, ураження кісток та кісткового мозку, а ще спровокувати повільну та болісну смерть.

Згідно з III додатковим протоколом до Конвенції про конкретні види зброї, заборонено застосування білого фосфору, якщо під загрозою життя мирних людей.