Питання тільки в часі, – офіцер ЗСУ розповів про невдачі росіян у Бахмуті

Для росіян ситуація біля Бахмута розвивається у дуже неприємному руслі. Противник кидає на цей напрямок все, що тільки може, але зупинити просування наших військ йому не вдається.

Таку думку 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ Арті Грін, зауваживши, що українські військові знайшли той тип бойових дій, який уже кілька місяців приносить нам успіх. За його словами, ми відкинули ворога вглиб від траси Бахмут – Костянтинівка.

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Противник зазнає невдач

Наші військові вийшли на залізничну дорогу, з якої добре проглядається поле до дороги на Горлівку. Далі окупантам буде ще складніше.

По суті це вже "зона смерті". Наступний рубіж, за який вони можуть чіпатися, це посадки вздовж цієї автомобільної дороги,

– розповів військовослужбовець.

Росіяни стикнулися зі ще однією проблемою: чим більше військ вони кидають на цей напрямок, тим серйозніше у них зростають втрати. Однак, реально зупинити наші війська їм не вдається.

Очевидно, що ми застосовуємо тактику, яка дає ефект. Тому треба все проаналізувати й використовувати схожу тактику всюди,

– наголосив Арті Грін.

Він додав, що не варто забувати про втрати, яких ми також зазнаємо. Але втрати ворога на цьому напрямку в десятки разів перевищують наші.

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Чи покинуть окупанти Бахмут

Ворог розуміє, що не може впоратися з наступом ЗСУ. Після виходу на наступний рубіж, в окупантів не залишиться доріг, якими вони зможуть безпечно проїжджати та привозити щось до Бахмута.

Вихід з міста практично неминучий. Питання тільки в часі. Наша тактика нешвидка, бо мовиться не про прорив, а противник кидає дедалі більше військ,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Наші втрати неспівмірні з втратами ворога, при тому, що ми продовжуємо ефективний наступ. Відтак у росіян не буде інших варіантів, як залишити Бахмут і вони розуміють, що цей процес неминучий.

Можливо, ситуацію з Авдіївкою розгорнули, щоб коли вони втратять Бахмут, то, наприклад, могли говорити, що здали купу каміння, яке залишилося на місці Бахмута, але натомість взяли Авдіївку, бо вона передмістя Донецька,

– сказав Арті Грін.

Хоч деякі аналітики стверджують, що ми даремно "втягуємось" в історію з Бахмутом, але, на думку офіцера, вони насправді не бачили цього поля бою. Район є дуже зручним, як для оборони, так і для наступу саме із західної та північно-західної сторони.

"Треба продовжувати, хто б що не казав, бо там йде методична й грамотна робота на тактичному рівні. І вона призведе до того, що Бахмут залишать", – підкреслив офіцер ЗСУ.

Успіхи ЗСУ біля Бахмута