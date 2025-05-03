"Готуються конкретно": Світан оцінив загрозу повторних дій росіян з Білорусі

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія може "щось готувати" з боку Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Така загроза існує, але тут є свої нюанси.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. Відомо, що Росія планує провести восени у Білорусі спільні навчання "Захід – 2025".

До теми Військові навчання у Білорусі: у ДПСУ оцінили можливу загрозу наступу

Чи може Росія знову напасти з Білорусі

Як наголосив Світан, Росія дійсно може накопичувати війська в Білорусі. Вони там конкретно готуються. Але навряд чи це буде для того, аби напасти на Україну. Під удар можуть потрапити країни Балтії.

Лукашенко прекрасно розуміє – як тільки росіяни знову полізуть до України з боку Білорусі, так одразу вимкнеться уся білоруська економіка. Ми завдамо ударів по усіх військових цілях. Починаючи з Мозирському НПЗ, закінчуючи Нафтаном, Білкалієм і так далі. Тупо не стане білоруської економіки,

– сказав Світан.

Україна має засоби ураження, які можуть бити на більш ніж 1000 кілометрів. Цього достатньо, щоб дістати по будь-якій точці Білорусі.

Попри це, Росія дійсно може створити військові загрози для країн Балтії. Якщо російські окупанти почнуть операцію, то першою під удар, найімовірніше, потрапить Естонія. А угруповання з боку Білорусі загрожуватиме Литві та Латвії.

З Естонією може бути проблема. Але вони готуються дати опір вторгненню, якщо воно станеться. Там накопичують ракети. Якщо таке щось станеться, то одразу буде удар по Москві,

– сказав Світан.

Додамо, у Держприкордонслужбі наголосили, що білоруський напрямок залишається загрозливим для України, бо коли Росія може його використати для повторного наступу. Але наразі ситуація на цій ділянці залишається контрольованою та без змін.