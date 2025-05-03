"Готуються конкретно": Світан оцінив загрозу повторних дій росіян з Білорусі
- Президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія може готувати щось у Білорусі. Восени 2025 там пройдуть чергові спільні навчання.
- Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан припустив, чи можливий повторний наступ Росії з Білорусі.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія може "щось готувати" з боку Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Така загроза існує, але тут є свої нюанси.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. Відомо, що Росія планує провести восени у Білорусі спільні навчання "Захід – 2025".
До теми Військові навчання у Білорусі: у ДПСУ оцінили можливу загрозу наступу
Чи може Росія знову напасти з Білорусі
Як наголосив Світан, Росія дійсно може накопичувати війська в Білорусі. Вони там конкретно готуються. Але навряд чи це буде для того, аби напасти на Україну. Під удар можуть потрапити країни Балтії.
Лукашенко прекрасно розуміє – як тільки росіяни знову полізуть до України з боку Білорусі, так одразу вимкнеться уся білоруська економіка. Ми завдамо ударів по усіх військових цілях. Починаючи з Мозирському НПЗ, закінчуючи Нафтаном, Білкалієм і так далі. Тупо не стане білоруської економіки,
– сказав Світан.
Україна має засоби ураження, які можуть бити на більш ніж 1000 кілометрів. Цього достатньо, щоб дістати по будь-якій точці Білорусі.
Попри це, Росія дійсно може створити військові загрози для країн Балтії. Якщо російські окупанти почнуть операцію, то першою під удар, найімовірніше, потрапить Естонія. А угруповання з боку Білорусі загрожуватиме Литві та Латвії.
З Естонією може бути проблема. Але вони готуються дати опір вторгненню, якщо воно станеться. Там накопичують ракети. Якщо таке щось станеться, то одразу буде удар по Москві,
– сказав Світан.
Додамо, у Держприкордонслужбі наголосили, що білоруський напрямок залишається загрозливим для України, бо коли Росія може його використати для повторного наступу. Але наразі ситуація на цій ділянці залишається контрольованою та без змін.