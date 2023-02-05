Загроза наступу з Білорусі: що показують супутникові знімки аеродрому Зябровка

У Білорусі досі фіксують активність окупантів. У мережі з'явилися супутникові фото аеродрому Зябровка, який готували для приймання авіації на початку січня.

Також цей аеродром використовують як пусковий майданчик для ракетних ударів. Він є доволі небезпечним, адже може стати досить зручною передовою базою для ворожої авіації, а також місцем розташування зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400.

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Що відбувається на аеродромі Зябровка

У мережі оприлюднили доволі детальні супутникові знімки аеродрому Зябровка, які зробила Planet Labs 4 січня. На початку місяця його підготували до приймання авіації, розчистивши посадкову смугу. Проте на фото можна побачити, що вона знову вкрита снігом.

Також залишаються пустими насипи для РЛС, які можуть служити як станції ЗРК С-300 та С-400. Ще з червня 2022 року нерухомими перебувають 3 одиниці спеціальної техніки зі щоглами. На жаль, ідентифікувати ці об'єкти не вдалось, однак це можуть бути станції радіотехнічної розвідки чи РЕБ.

Ще декілька неідентифікованих машин розміщені у північній частині аеродрому. Вони також не змінювали позицію вже понад пів року. Своєю чергою, в середній частині бази зафіксували встановлення техніки на насип, який ще у жовтні був пустим. Поряд з ним створили капоніри, яких теж раніше не було. Вони зайняті технікою – ймовірно, ЗРК С-300/400, на що вказує розмір самих об'єктів.

Трохи південніше продовжує стояти військова техніка, зокрема доволі специфічна станція з високою щоглою. Порівняння із супутниковими знімками за жовтень показує, що інші машини там переміщувались.

Супутникові фото свідчать про те, що активність на аеродромі Зябровка залишається – окупанти створюють нові капоніри та насипи. Летовище цілком можуть використовувати, як пусковий район для ракетних ударів. Водночас перетворення його на авіабазу для літаків залишається сумнівним. Хоча це не виключає ймовірності, що аеродром можуть використовувати для російської армійської авіації – ударних та транспортних вертольотів.

Супутникові знімки аеродрому Зябровка / Фото DEFENSE EXPRESS

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