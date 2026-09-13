Не наступ: у ДПСУ сказали, в зараз чому полягає основна загроза Україні з боку Білорусі

На північному кордоні України наразі не фіксують формування ударних угруповань чи прямих провокацій з боку білоруських сил. Однак загроза з території Білорусі залишається високою, адже Мінськ знайшов новий спосіб допомагати Росії під час масованих обстрілів західних українських областей.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зазначивши, що ворожі безпілотники активно використовують білоруську інфраструктуру. Окрім цього, уряд запровадив додаткові обмеження у прикордонній смузі для посилення безпеки громадян та контролю за територією.

Загроза Україні з боку Білорусі

Речник ДПСУ повідомив, що білоруська сторона поновила активне сприяння повітряним ударам країни-агресорки по українських регіонах. Зокрема, під час обстрілів Рівненщини, Волині та Львівщини ворожі безпілотники типу "Шахед" та "Гербера" рухаються вздовж українсько-білоруського кордону.

Для забезпечення тривалого польоту та координації дронів на території Білорусі функціонують спеціальні вежі із ретрансляторами. Вони підживлюють сигнал для російських безпілотників, дозволяючи їм легше рухатися в бік західних областей України.

На жаль, фіксується те, що Білорусь поновила свої дії щодо підтримки Росії, а саме знову ж таки працюють ретранслятори, які підживлюють сигнал для російських дронів. Вони рухаються вздовж нашого кордону з Білоруссю, залітаючи з території Росії спочатку,

– наголосив Демченко.

Водночас речник прикордонного відомства пояснив деталі щодо нового спеціального прикордонного режиму в кілометровій смузі уздовж кордону з Росією та Білоруссю. За його словами, мовиться не про відселення місцевих жителів, а про посилений контроль та безпеку через наявність фортифікацій і мінно-вибухових загороджень.

Громадянам, які проживають у цій зоні або планують проводити там роботи чи відвідувати родичів, необхідно отримати відповідні дозволи від органів охорони державного кордону. Прикордонні підрозділи ретельно перевірятимуть підстави для перебування у цій смузі, щоб мінімізувати будь-які ризики для цивільних осіб.

Демченко про загрозу з Білорусі: дивіться відео