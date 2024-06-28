Росіяни планують наступ на Борову: яка ситуація на ділянці фронту та що задумав ворог

Не так давно, 10 травня, росіяни почали новий наступ на півночі Харківщини й уже можна констатувати – операція ворога провалилася. Удари західним озброєнням по ворожому тилу, а також дії Сил оборони призвели до того, що ворог зазнає колосальних втрат, та просуватися не може. Але так чи інакше, бої на цьому напрямку тривають в районі села Липці та у місті Вовчанськ.

Та ворог не зупиняється і вже 18 червня 3-тя штурмова бригада заявила, що ворог підготував угруповання для повного захоплення Луганської області та наступу на селище Борова у Харківській області.

Що задумали росіяни, навіщо їм наступ на Борову та якою є зараз ситуація на лінії фронту в цьому районі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ще одна спроба росіян

Перш ніж говорити про те, що відбувається зараз на південному сході Харківщини та заході Луганщини, варто пригадати один епізод. Минулого року, поки Сили оборони намагалися прорвати лінію оборони у Запорізькій та Донецькій областях, ворог також шукав можливості для нових наступальних операцій. І росіяни обрали ділянку фронту в районі окупованого Сватового.

Тоді росіяни змогли пробити українську оборону та захопити кілька населених пунктів. Проте залучення додаткових резервів 68-ї окремої єгерської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 23-ї окремої механізованої бригади дозволило відбити наступ. Захоплені населені пункти, такі як Новоєгорівка та Надія вдалося повернути під контроль Сил оборони.





Як змінювалася ситуація в районі Борова – Сватове / Карта DeepStateMAP

Пізніше росіяни активізувалися в районі Куп'янська, аби захопити саме місто та лівобережжя річки Оскіл, але ЗСУ зупинили цей наступ.

Лінія фронту на заході Луганщини та сході Харківщини у глобальному масштабі сформована ще восени 2022 року після завершення Харківської та Лиманської наступальних операцій ЗСУ. Саме тоді вдалося звільнити низку населених пунктів Луганщини, яка влітку того ж року була окупована майже повністю, окрім села Білогорівка. Від тоді до переліку підконтрольних Україні сіл Луганщини додалися Невське, Новолюбівка, Макіївка, Греківка, Новоєгорівка, Надія, М'ясожарівка, Твердохлібове та Стельмахівка. Хоча ще влітку росіяни говорили про повне захоплення Луганщини, та це не відповідало дійсності.

Загалом же під час операції восени 2022 року ЗСУ звільнили міста Ізюм та Лиман, що унеможливило російський наступ на Слов'янськ та Краматорськ, а форсувавши річку Оскіл, наші воїни позбавили ворога важливого логістичного вузла і звільнили абсолютну більшість окупованої Харківщини.

Глобально ворог би хотів повернути всі раніше захоплені території. Та попри це, новий наступ на Борову має й інші цілі.

Яка ситуація на Борівському напрямку

Віталій – начальник служби звʼязків з громадськістю 77-ї окремої аеромобільної бригади, яка тримає оборону на цьому напрямку, у коментарі 24 Каналу зазначив, що активні дії росіяни розпочали наприкінці травня.

Ситуація наразі складна і напружена, але залишається контрольованою завдяки Силам оборони, підрозділам, котрі стоять на напрямку головного удару противника. Ситуація почала змінюватися після 25 травня – тоді ворог почав проводити активні штурмові дії, спроби віджати у нас якийсь клаптик землі, якусь посадку чи траншею, зайти й закріпитися. У принципі, зараз так і залишається. Ворог проводить велику кількість штурмових дій і майже без зупину намагається зайняти наші рубежі, але завдяки надлюдським зусиллям, у тому числі 77-ї бригади, ворог не має успіху,

– зазначив Віталій.

У службі зв'язків з громадськістю 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго в коментарі 24 Каналу також відзначили, що ситуація у їхній зоні відповідальності залишається стабільно важкою.

Обстановка в смузі відповідальності 66 ОМБр стабільно важка, противник не відмовляється від намірів продовження штурмових дій, несе втрати, але постійно поповнює штурмові підрозділи нашвидкуруч навченим особовим складом,

– зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що ще 18 червня 3-тя окрема штурмова бригада повідомила, що ворог намагається вийти на адміністративні межі Луганщини з подальшим наступом на селище Борова. Росіяни застосовують величезну кількість озброєння та залучають додаткові підрозділи найманців для атак.

Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною, – сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів – вийти до населених пунктів Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова. Проти підрозділів бригади – 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії Росії. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю,

– повідомила бригада.

Водночас пресофіцер бригади Олександр Бородін в етері Суспільного зазначив, що ситуація на напрямку складна, бо росіяни застосовують величезний арсенал озброєння. При цьому ворог також підготував усе потрібне для наступу.

Угрупування досить велике, сили на порядок більше, це фактично дві дивізії та додаткові підрозділи різного ґатунку. Наразі у них є все, що потрібно для наступальних дій: танкова частина, велика кількість БМП, зараз вони роблять фокус на піхоті. На піхоті побудовані ланцюжки з резервів. Вони штурмують постійно,

– наголосив Бородін.

Аналітики DeepState зазначили, що росіяни залучили на цей напрямок 236-ту артилерійську бригаду та 11 полків – 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських. Також ворог залучає найманців з різних приватних військових компаній, таких як "Шторм Z" ексміністра оборони Сєргєя Шойгу, "Чорна Мамба" та інші. За їхніми даними, на Борівському напрямку ворог зосередив до 10 000 живої сили.

Росіяни на цій ділянці посилили удари по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах. З огляду на ситуацію голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що місцева влада не виключає варіанту примусової евакуації, особливо родин з дітьми. Евакуація дітей, позбавлених батьківського піклування, уже відбулася.

Зараз на території Борівської громади загалом проживає 580 дітей. Розглядаємо можливість примусової евакуації 33 дітей з 5 населених пунктів "помаранчевої зони": Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка. Розглянемо це питання на Раді оборони області. Крім цього з території громади евакуювали 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

– повідомив Синєгубов.

Ворог зараз завдає ударів і по самій Боровій, використовують керовані авіабомби, ракети та ФАБи.

Навіщо росіянам йти на Борову

Чому росіяни обрали саме цей напрямок для нового удару – версій кілька. Найперше – як і з наступом на Харків, потрібно відволікти увагу та розосередити цілі. Попри те, у 77-й бригаді вважають, що ворог прагне відтіснити наші війська за річку Оскіл.

Ми вважаємо, що вони хочуть відтиснути нас за бар'єрний рубіж (за річку Оскіл – 24 Канал), що може суттєво ускладнити нашу логістику і дасть противнику можливість звільнити велику кількість сил, провести ротацію і посилити десь інший напрямок, наприклад біля Кремінної, і вести наступальні дії там,

– зазначив Віталій, пресофіцер бригади.

Водночас у 66-й бригаді не виключають, що росіяни у перспективі планують наступати в напрямку Лиману. Тобто можна говорити й про плани наступу на Слов'янськ та Краматорськ.

Противник намагається як мінімум витіснити нас за річку Чорний Жеребець, надалі – розвинути успіх у напрямі Лиману та Борової,

– зазначили у службі зв'язків з громадськістю бригади.

Зламати плани ворога

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону заявив, що плани ворога у напрямку Борової уже вдалося зламати. Окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці. Крім того, Сили Оборони володіють повною інформацією про ворога в цьому районі, що дозволяє давати ефективну відсіч.

Наразі за інформацією як нашою, так і Головного управління розвідки, ми зламали плани ворога. У нього були й інші плани, однак керівництву і ЗСУ відомо це все. Наразі можу сказати так, що там ворога було призупинено. Втрати в нього чималі як в техніці, так і в особовому складі. Можу сказати, що все про ворога відомо на тому напрямку, керівництво знає. Тобто Сили оборони готові й на тому напрямку дати адекватну відсіч ворогу,

– наголосив Волошин.

Бійці бригад, які перебувають на цьому напрямку, наголошують, що першочерговим завданням є злам ворожих планів, тобто не допустити просувань і перетворити новий задум росіян на новий провал.

Станом на 18 червня з початку травня бійці 3-ї ОШБр у своїй зоні відповідальності ліквідували 1 068 окупантів та поранили майже 2 300 росіян. Водночас пресофіцер 77-ї бригади повідомив, що у їхній зоні відповідальності ліквідували теж чимало окупантів та техніки – у розмірі одного мотострілецького полку. І ці цифри зростають.

Проте протидія ворогу, ліквідація окупантів і злам російських планів вимагають зусиль. І мова йде про зусилля наших воїнів. І без підтримки робити це набагато складніше. Тому ніхто не може залишатися осторонь.

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