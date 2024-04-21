Те саме, що й в Авдіївці: розвідка Британії вказала на небезпечну тактику Росії у Часовому Яру

Російські загарбники не припиняють наступати на Донеччині. Головні зусилля вони розгорнули навколо Часового Яру. У британській розвідці вказали, що тут окупанти використовують ту саму тактику, яка допомогла їм окупувати Авдіївку.

Нещодавно Головком Олександр Сирський попередив, що противник сильно активізувався у районі Часового Яру. За словами головнокомандувача, Кремль дав наказ окупантам захопити місто до 9 травня.

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Під ворожими бомбами

У міноборони Британії вказують, що росіяни планують взяти Часів Яр у такий самий спосіб, як зайняли Авдіївку.

Так, останнім часом окупанти посилили бомбардування міста. За добу вони скидають на нього 20 – 30 авіаційних бомб з літаків Су-25 та Су-34.

Водночас, розвідка визнає, що Часів Яр міцно укріплений та розташований на підвищенні, через що у цьому районі ворог просувається повільно.

Нагадаємо, що Часів Яр – важливе місто, плацдарм, який противник має намір використати для подальшого просування Донеччиною у напрямку міст Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ.

Чому не втримали Авдіївку

Нерішучість союзників змусила українських військових потерпати від нестачі боєприпасів та іншого озброєння. У Білому домі прямо казали, що через затягування Конгресу із ухваленням допомоги Україні, захисники були змушені залишити Авдіївку.

Втім, не лише це спричинило окупації міста. Військовослужбовець "Легіону свободи" Максим Морозов, який особисто брав участь в Авдіївській оборонній операції, розповів, коли зрозумів, що Авдіївку не вдасться втримати. За словами захисника, це сталося у січні. Тоді ворог почав активно використовувати КАБи. Загалом понад 500 КАБів скинули росіяни на Авдіївку.

Військовий підкреслив, що це дуже великий тоннаж, який руйнував будь-які споруди, які могли стати фортпостами.

Крім того, противник використовував свою перевагу у силі та зброї. До того ж, піхота бригад, які два роки тримали Авдіївку, була надзвичайно втомлена та зазнала втрат. Тим часом Москва мала можливість швидко та ефективно кидати на штурм міста нові сили.