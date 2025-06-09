Росія заявила, що наступає на Дніпропетровщині: в ISW дали оцінку ситуації

Днем раніше Москва заявила про вихід на адміністративний кордон Дніпропетровської області та подальший рух її територією. Проте це є фейком, що підтверджують супутники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація навколо "наступу на Дніпропетровщину"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв 8 червня заявив, начебто росіяни "почали наступ" у Дніпропетровській області. Він почав погрожувати, мовляв, хто не хоче "визнавати реалії війни" на переговорах, той "отримає нові реалії на землі".

Про вихід до кордону Дніпропетровської області оголосили й в міноборони Росії. Там зазначили, що мовиться про відтинок на північний захід від Горіхового і заявили про просування на південний схід від Муравки, на захід від Котлярівки й на захід і південний захід від Богданівки.

ISW не виявив геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області,

– вказали аналітики.

Супутникові знімки, зібрані 7 та 8 червня, показують появу нових артилерійських воронок поблизу кордону в Дніпропетровській області. Проте ці дані не суперечать офіційним заявам України про те, що бої тривають у Донецькій області, на схід від кордону.

Водночас в ISW вважають, що нинішня російська активність поблизу Дніпропетровщини є продовженням поточних наступальних дій, а не початком великої наступальної операції.

Нагадаємо, у коментарі 24 Каналу речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов, запевнив, що інформація про "наступ на Дніпропетровщину" не відповідає дійсності. Він додав, що бої тривають у Донецькій області.