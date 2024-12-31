Чи є загроза наступу на Дніпропетровщину: у ЗСУ дали відповідь

Ситуація навколо Великої Новосілки загострюється вже майже два місяці. У разі захоплення цього населеного пункту російські війська отримають можливість продовжити наступ у кількох напрямках, зокрема і у бік Дніпропетровщини.

В ефірі телемарафону Богдан Петренко, начальник відділення комунікацій 48-ї ОАБР, розповів, що росіянам необхідно прикласти ще величезну кількість зусиль, аби дійти до адмінмежі Донецької області, передає 24 Канал.

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Що перешкоджає намірам росіян

За словами начальника відділення комунікацій 48-ї ОАБР, наміри росіян наштовхуються на значний опір українських сил, що ускладнює їхні спроби просунутися вперед. Захисники знищують особовий склад ворога на етапі підвезення та висадки.

Петренко наголосив, що коли українські військові перебувають в обороні, відбувається системне знищення спроможності противника здійснювати будь-які наступальні дії. Російські резерви дійсно великі, але вони не нескінченні.

Росіяни фактично розплачуються за кожен квадратний метр, за кожен квадратний кілометр кров'ю свого особового складу, якої вони не шкодують,

– підкреслив він.

Велика Новосілка Донецької області розташована поблизу адмінкордону з Запорізькою та Дніпропетровською областями. Тут ворог намагається захопити логістичні шляхи постачання, зокрема дороги з твердим покриттям.

Також Петренко додав, що через особливості місцевості, під час дощів пересування ґрунтовими дорогами стає надзвичайно складним.