Війська Росії хочуть увійти вглиб Дніпропетровської області на 10 кілометрів, – Буданов

Російські війська мають план увійти вглиб Дніпропетровської області. Окупанти хочуть вклинитися у регіон на 10 кілометрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю для Bloomberg.

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Навіщо росіянам вклинюватися у Дніпропетровську область?

Журналісти Bloomberg зазначили, що російська армія наразі намагається перетнути адміністративний кордон в Дніпропетровську область, яка розташована поруч із Донецькою. Окрім того, загарбники не відмовилися від плану окупувати всю Донецьку область.

Захоплення Росією всієї Донецької області до кінця року нереалістичне,

– сказав Буданов.

За словами очільника української розвідки, російські війська мають політичну мету заявити, що вони "увійшли" до Дніпропетровської області. Тому їм доручено створити ще одну "буферну зону" глибиною до 10 кілометрів у регіоні.

До слова, раніше військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков зазначив, що російські війська активізувалися біля адмінмежі з Дніпропетровщиною та перекидають туди значні сили. Таким чином ворог сподівається прорвати оборону, але наші захисники мужньо стримують цей натиск.