Росіяни намагаються рухатися у бік Дніпропетровщини: у ЗСУ оцінили сили ворога

Російська армія намагається рухатися в бік Дніпропетровської області, але ці спроби героїчно зупиняють наші захисники. На Новопавлівському напрямку окупанти діють меншими силами, аніж на Покровському.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

До теми КАБи ворога отримали нове призначення: в ОСУВ "Хортиця" сказали, як змінилися штурми росіян

Що розповів Трегубов про рух росіян у Дніпропетровську область?

Віктор Трегубов зазначив, що у ворога залишається акцент на спробі росіян вийти на Дніпропетровську область.

Це Новопавлівський напрямок. Але знову ж таки, попри їхні великі намагання, щось воно в них загальмувало,

– сказав речник.

Він наголосив, що окупанти майже вірили, що вони вже майже зайшли на Дніпропетровщину, але станом на 26 липня, їм цього не вдалося.

"Наразі вони (росіяни – 24 Канал) злі та намагаються завдавати ударів за допомогою КАБів по селищах Дніпропетровської області, КАБами докидують, піхотою дійти не можуть", – зауважив Трегубов.

Стосовно кількості військ, які рухаються у напрямку Дніпропетровської області, речник оперативно-стратегічного угруповання зазначив, що точної кількості росіян, які там перебувають наразі підрахувати важко.

За останніми даними, якими володіє Трегубов, на Покровському напрямку перебуває понад 100 тисяч російських солдатів, а на Новопавлівському – за 50 тисяч. Останній напрямок менший, і там сама довжина лінії зіткнення – менша.