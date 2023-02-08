Чи підуть росіяни у новий наступ на Харків: Синєгубов оцінив загрозу

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключає, що окупанти можуть здійснити повторний наступ на Харків. Він розповів про готовність українських військових.

Синєгубов нагадав, що по Куп'янському напрямку в регіоні проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати, але зазнає втрат і відступає на раніше зайняті позиції. Про це він розповів в ефірі національного марафону, передає 24 Канал.

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Росіяни посилюють присутність на лінії фронту

Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові, наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру,

– заявив Синєгубов.

Також він наголосив, що російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. За його словами, йдеться про Куп'янський, Дворічанський напрямок, а також напрямок Кремінної.

"Ми це бачимо, на меті ворога не дати ЗСУ просунутися вперед. Там ідуть певні маневри і ми не включаємо дійсно спроби контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені", – зазначив Синєгубов.

Чи є загроза для Харкова