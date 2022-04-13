Наступ на Харків: як діють російські окупанти поблизу Ізюма та Куп'янська

Російські війська посилюють присутність на Харківщині, але жодного реального просування не досягли. Продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої "народної міліції". Для виконання зазначених заходів здійснює відповідну роботу.

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Росіяни стягують техніку

Крім того, окупанти перекидають на Схід України додаткові сили й техніку, а також намагаються покращити власну логістику. Проте, завдяки ефективним діям ЗСУ, значного просування на Харківщині рашисти не мають.

Збройні Сили України завдали удару по 4-й гвардійській танковій Кантемирівській дивізії Росії. Українським військовим вдалося завдати поразки російським військовим та захопити бронетехніку.

На східному напрямку бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили дві бойові машини піхоти. Важкі бої тривають поблизу селища Барвінкове й на Ізюмському напрямку.

Українські воїни дають відсіч ворогу / Фото пресслужби ЗСУ

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Російські війська не можуть просунутися

Хотів би привернути увагу розвідтовариства: за даними місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в місті Куп'янськ відбуваються ремонтні роботи поблизу зруйнованого мосту з метою покращення логістики.

Крім того, на аеродромі поблизу Куп'янська розміщуються до 12 гелікоптерів Ка-52, які забезпечують вогневу підтримку колон росіян і завдають удари по позиціях ЗСУ.

Варто зазначити, що навіть за повідомленнями російської сторони, жодного реального просування на Харківщині за останні кілька діб окупанти не отримали.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ! І головне – віримо в нашу перемогу!

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