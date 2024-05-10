Окупанти прорвали кордон: що зараз відбувається на півночі Харківщини

Російська армія почала контрнаступ, атакувавши північні райони Харківської області. Ворог намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні та ввести в оману Сили оборони.

Ситуація на Харківському напрямку залишається контрольованою. Про це в ефірі телемарафону розповів Микола Глущенко начальник секції 2 окремого загону спецпризначення. Військовий запевнив, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

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Яка обстановка на півночі Харківщини

За словами бійця, противник проводить демонстраційні дії вздовж державного кордону України, намагаючись посилити тиск на оборонців.

Окупанти на тлі повідомлень про наступ на Харків у Бєлгородській області здійснює ротацію підрозділів, які втратили боєздатність на Лимано-Куп'янському напрямку задля введення в оману Сил оборони України.

Паралельно з цим активізувалася робота ДРГ та розвідувальних БпЛА. Росіяни продовжують заходити та закріплюватися у низці населених пунктів вздовж кордону таких, як Стрілеча та Пильне.

Що відбувається у районі Пильної: дивіться на карті

Що відбувається у районі Стрілечої: дивіться на карті

Основна сила ворога – піхота, підсилена бронетехнікою. Ворог здійснює ці дії, аби відволікти наших військових з головних напрямків.

Крім того, у зв'язку із близьким розташування області до країни – агресора Росія продовжує терористичними методами завдавати артилерійські та ракетні удари по цивільних об'єктах та населенню в цілому.

Військовий зазначив, що це робится для залякування мирних людей та дестабілізації обстановки в регіоні.

Контрнаступ Росії: що відомо