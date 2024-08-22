Деталі згодом: 3-тя штурмова бригада заінтригувала кадрами наступу на Харківщині

У ЗСУ заінтригували українців наступом на Харківщині. Відповідне відео опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада.

Раніше там розповіли, що на Харківському напрямку ударно-рейдових дій стало значно менше. Росіяни були у процесі "планування та вирішення оперативних цілей", а ЗСУ зупинили їхнє просування у напрямку селища Борова.

Дивіться також Росіяни вдарили по Харківщині: пошкоджена будівля сільради, під завалами люди

Наступ на Харківщині "в повному розпалі"

Ще 14 серпня у 3 ОШБр запевняли, що будуть протидіяти діям російських військ, які найімовірніше після тимчасового нокдауну стануть на ноги.

А у четвер, 22 серпня, у бригаді заінтригували кадрами наступу на Харківщині.

Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі,

– підписали відео у бригаді.

Військові пообіцяли розповісти про деталі згодом.

Перші кадри наступу ЗСУ на Харківському напрямку: дивіться відео

До слова, 20 серпня у пресслужбі ОТУ "Харків" наголошували, що на Харківському напрямку ситуація залишається стабільно напруженою.