Були готовими: Сили оборони про початок масованого наступу ворога на Харківщині

Російські окупанти розпочали масовані наступальні дії на Харківщині, в зоні відповідальності 42-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Це не стало несподіванкою для українських захисників – вони завдали втрат окупантам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на бійців бригади. Військові опублікували відео, яке це підтверджує.

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"До наступу були готові. Відбиваємо. Бойові дії продовжуються", – заявили в бригаді.

Сили оборони відбивають штурми ворога на Харківському напрямку / Скриншот з відео



Захисники нищать окупантів / Фото Скриншот з відео

Ворог зазнає втрат

Також воїни 42-ї бригади повідомили про втрати російських загарбників під час відбиття атаки:

13 вбитих та 27 поранених окупантів;

2 од. танків Т-62 знищено;

2 од. танків Т-62 пошкоджено;

2 од. БМП-3 знищено;

1 БТР пошкоджено.

Воїни 42-ї бригади відбивають штурм росіян на Харківщині: відео

За даними ресурсу DeepState, ворог активізувався на східних кордонах Харківщини і у районах населених пунктів Стариця та Бугруватка.