Росіяни хочуть створити сухопутний коридор на півночі Харківщини, – DeepState

На півночі Харківської області поблизу річки Оскіл тривають активні бойові дії. Російські війська намагаються там створити сухопутний коридор для перекидання техніки та особового складу, щоб мінімізувати втрати.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на співзасновника аналітичного проєкту DeepState Руслана Микулу в етері Суспільного.

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Які у росіян плани на півночі Харківщини

За словами Микули, аналіз динаміки бойових дій вказує на те, що росіяни планують створити сухопутний коридор уздовж Осколу, щоб зменшити втрати під час перекидання особового складу та техніки.

Вони вже топили в річці і БТРи, і мотоцикли. Тобто всі їхні спроби завести на західний берег техніку закінчувалися невдачами. Для них цей сухопутний коридор може стати варіантом, щоб далі можна було розвивати наступ за допомогою легкої або броньованої техніки,

– пояснив аналітик.

Він також додав, що на карті бойових дій з'явилися дві "сині зони" (територія, яку звільнили за останні два тижні) – біля Западного та Фиголівки.

Крім того, за словами Микули, активні бойові дії відбуваються поблизу Тополі, Красного Першого та північніше Кам’янки. Він додав, що раніше були труднощі з одним із підрозділів під час його переміщення, однак наразі батальйон вже перебуває на своїх оборонних позиціях. Микула зазначив, що на цій ділянці фронту відбулися організаційні зміни, після чого почали ухвалювати більш ефективні рішення.