Можете здатися в полон або перейти на наш бік, – "Свобода Росії" до окупантів на Харківщині
Джерело:Свобода Росії
Росія почала наступ у Харківську область 10 травня. Легіон Свобода Росії звернувся до окупантів, які воюють у цьому регіоні.
Легіон "Свобода Росії" опублікував звернення до окупантів, які перебувають на Харківщині. Вони наголосили, що абсурдна "Харківська операція" забрала вже тисячі життів їхніх побратимів, але у них ще є вибір.
Дивіться також Окупанти намагаються сунути вглиб, – Сирський про складну ситуацію на Харківщині
Початок програми "Шлях честі"
Бійці пропонують загарбникам кілька варіантів. Зокрема, вони можуть здатися в полон та жити або перейти на наш бік.
Ви маєте право не виконувати злочинний наказ. Ми оголошуємо старт програми безпечної здачі в полон для росіян "Шлях честі",
– пояснили у Легіоні.
Вони також гарантують безпечний вихід із поля бою, харчування, медичну допомогу та право вибору. Військові також підкреслили, що безліч військовослужбовців російської армії, розуміючи до чого веде командування, вже закінчили свою службу в злочинній армії з честю, здавшись у полон або змінивши сторону.
Звернутись можна за контактами:
- Telegram: @Path_of_honor
- Signal: path_of_honor.01
- Пошта: Path_of_honor@proton.me
- WhatsApp: +380666361603
Де Росія проводить наступальні дії на Харківщині
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у етері телемарафону розповів, що у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. За його словами, ворог використовує піхоту та техніку.
- За інформацією Генерального штабу, на Харківщині наші війська здійснюють вогневе ураження противника із завдання зірвати ворожий наступ та знищити окупантів. Волошин наголосив, що вживаються всі заходи проти спроб вести наступальні дії та спроб просунутись вглиб території нашої держави.
- Речник пояснив, що наразі російська армія проводить наступальні заходи невеликими штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагаються просуватись у районах на північ від цього населеного пункту.