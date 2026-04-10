ЗСУ досягли успіху біля Великого Бурлука: Трегубов розкрив деталі

Силам оборони мали успіх біля Великого Бурлука у Харківській області. Зокрема мовиться про те, що нашим військовим вдалось повернути контроль над ділянкою фронту між селищами Амбарне та Мілове.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що буває, коли ворожі групи ДРГ займають певні позиції у населеному пункті й він вважається захопленим. Все залежить від його розмірів та чиї сили є поблизу.

Як Сили оборони здобули успіх на Харківщині?

Віктор Трегубов зазначив, що зазвичай на фронті через активний тиск безпілотників якась зі сторін втрачає свої позиції. Можливе або повне їх знищення, або перерізання логістики.

Потім через тиск штурмових груп заходить інша сторона. Так відбувається у них (у росіян – 24 Канал), так відбувається у нас. Це спрацювало у зворотній для росіян бік,

– сказав речник Угруповання об'єднаних сил.

Він підкреслив, що окупанти поблизу Великого Бурлука не вели активні бойові дії, адже більше намагались там відновити свої військові спроможності.

Що відбувається поблизу Великого Бурлука: карта

Окупантам це вдалось дуже погано. Саме тому Сили оборони використали нагоду та ефективно спрацювали, витіснивши там частину ворожих сил.

Нагадаємо, українські військові повернули під свій контроль ділянку фронту між селищами Амбарне та Мілове, що на Харківському напрямку. Це вдалось зробити завдяки професіоналізму наших сил та їхній злагодженій роботі. Це стратегічно важлива територія.

