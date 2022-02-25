Наступ на Харківщині триває, жителів просять не виходити з укриттів

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов звернувся до жителів Харківщини. Він закликав харків’ян залишатися в укриттях, адже наступ ворожих військ зі сторони російського кордону триває.

За його словами, ведуться обстріли.

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Проте голова Харківської ОДА закликає місцевих жителів бути обережними і не покидати місця убезпечення.

Збройні Сили України чинять активний опір та тримають оборону. Віримо в нашу українську армію. Ми – українці! І захищаємо своє!,

– написав він.

Раніше повідомили, що до Харкова летять бомбардувальники. Тепер кажуть, що росіяни обстрілюють житлові квартали міста з систем залпового вогню.

Також вибухи чутно в багатьох куточках Харкова, зокрема:

Шишківка;

Метро Київська;

Салтівка;

З боку аеропорту;

Центр;

Клочківська;

Шатилівка.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Текст публікації Олега Синєгубова:

Звертаюся до жителів Харківщини. Залишайтеся в укриттях! Наступ ворожих військ зі сторони російського кордону триває. Ведуться обстріли. Будьте обережні і не покидайте місць убезпечення.

Збройні Сили України чинять активний опір та тримають оборону. Віримо в нашу українську армію. Ми – українці! І захищаємо своє!