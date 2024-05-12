Українським бійцям довелось відійти з деяких позицій на Харківщині
12 травня 2024, 10:12Читать новость на русском
Джерело:Підрозділ "Гострі картузи"
Росіяни почали наступ у Харківській області 10 травня. Один із підрозділів розповів про те, що відбувається у цьому регіоні.
У Харківській області продовжуються важкі бої. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій.
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Росія зазнає втрат
У підрозділі розповіли, що приблизно о чотирнадцятій годині 11 травня розпочалися бої за населений пункт Глибоке. Там наголосили, що він має стратегічне значення.
Росіяни вмирають пачками, але все одно тиснуть і місцями досягають успіху,
– мовиться в повідомленні.
Вони також зазначали, що ніч, яка вже минула, має бути дуже складною.
Росія потужно атакує Вовчанськ та околиці
- Наразі з Вовчанської громади триває масова евакуація цивільного населення. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, по місту та околицях противник випустив щонайменше 20 керованих авіабомб. Крім того, ворог активно використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.
- О другій половині дня 11 травня російська армія обстріляла приватний будинок у селі Вовчанські Хутори. Будівля спалахнула. Водночас в адміністративному центрі було поранено 64-річного чоловіка.
- Також внаслідок обстрілів КАБами по будинках у Вовчанській громаді загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.