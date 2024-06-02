Наступ Росії на Харківщину зупинився: в ISW назвали проблеми ворога

Росія 10 травня почала новий наступ на Харківську область. Втім, наразі він зупинився.

Які проблеми виникли в окупантів на Харківському напрямку, проаналізували в американському Інституті вивчення війни.

До речі Дозвіл бити по Росії стосується не лише прикордонних з Харківщиною ділянок, – Білий дім

ISW про наступ Росії на Харківщину

Аналітики зауважили, що головні зусилля агресора №1 – Харківщина. Ціль – відкинути Сили оборони від кордону з Бєлгородською областю й наблизитися до Харкова в радіусі дії артилерії.

На Липецькому напрямку 1 червня тривали бої тривали, втім, підтверджених змін лінії фронту не було. 31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким, що на північ від Липців, і Лук'янцями, що на північний схід від Липців.

Український командир, який діяв у напрямку Липців, 30 травня заявив, що окупанти намагаються зосередити піхоту біля Глибокого та перекидають в район піхоту з легкою бронетехнікою, мотоциклами та всюдиходами (квадроциклами).

Ворожий мілблогер 31 травня заявив, що російська наступальна операція на півночі Харківської області зупинилася, бо російські війська не змогли ефективно ізолювати поле бою, українські безпілотники завадили російській піхоті просуватися, а контрбатарейні дії не стримали вогонь української артилерії,

– зауважили аналітики.

На Вовчанському напрямку 1 червня також тривали бої, підтверджених змін лінії фронту не було. 31 травня та 1 червня російські війська продовжували штурм поблизу та в межах міста. 1 червня окупанти заявили, що українські війська контратакували поблизу Вовчанська та Стариці.

Голова Харківської ОВА заявляв про занепокоєння через можливу активізацію дій загарбників на Золочівському напрямку. Напередодні Олег Синєгубов зазначав, що російські війська не зосередили "ударне угруповання" на цьому напрямку, але можуть перенаправити сили з Липецького та Вовчанського для наступальних дій.

Володимир Зеленський 26 травня заявив, що Росія готується до спроби наступальних дій за 90 кілометрів на північний захід від Харкова. Біля нашого кордону агресор збирає ще одне угруповання військ.

Російське зосередження поблизу Золочівського напрямку та можливі наступальні операції в цьому районі, ймовірно, мають на меті подальшу фіксацію та перетягування українських сил уздовж ширшого фронту на півночі Харківської області,

– зазначили в ISW.

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Генсек НАТО про наступ Росії на Харківщину