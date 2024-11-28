У 3 ОШБр показали, як відбили накат росіян на Харківщині

Українські війська розгромили чергову спробу наступу окупантів. Колону техніки та піхоту противника ліквідували.

3-тя окрема штурмова бригада продемонструвала, як вони відбили ворожу атаку на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на бригаду.

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Ворог намагався атакувати, виславши колонну з трьох БМП і танка, однак атака зазнала повного провалу.

Завдяки дрону FPV, українські бійці помітили, як одна з бойових машин противника почала диміти, а танк застряг у багнюці. Вцілілі БМП намагалися втекти, але їх наздогнали й знищили українські безпілотники.

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Загалом, ворожу піхоту було ефективно знищено за допомогою артилерії, дронів та авіаційних скидів. За словами бригади, жоден окупант не залишився в живих після такого удару.

До знищення техніки та піхоти ворога долучилися підрозділи "Команди Постріл", "Вершників Грому", артилерія 1-го механізованого батальйону та інші групи, включаючи батальйон безпілотних систем "FATUM" і "Revenge group".

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