Ворог вмився не тільки сльозами, а й кровʼю, – Жорін про дії росіян на Харківщині

Росіяни скаржаться, що зазнають великих втрат на Харківському напрямку. Вони кажуть про постійні атаки дронами, втім від своїх планів наступати не відмовляються.

Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, що росіяни хотіли тиснути на ЗСУ з двох сторін. Мовиться про ділянку кордону на Харківщині та Луганщині.

Дивіться також Закінчуються добровольці, а поповнення втрат коштує мільярди: чому Путіну потрібне перемир'я

Яка ситуація на Харківщині

"Ворог на це момент вмився не тільки сльозами, а й кров'ю. Це стосується Харківського напрямку, і тієї ділянки, яка поруч з Луганською областю", – зауважив Максим Жорін.

Росіяни зазнали втрат особового складу на рівні дивізій. Одним з основних засобів знищення ворога є безпілотники: FPV-дрони, дрони зі скидами, дрони-бомбардувальники. Вони можуть працювати тільки вночі, але навіть так ефективно завдають ураження.

Через те, що ворог дуже суттєво переважає кількісно, то ми зосередились на такій тактиці: затягували його, знищували за допомогою FPV-дронів, скидів, а хто залишався, то їх зачищала українська піхота,

– розповів майор ЗСУ.

Саме завдяки цьому втрати Росії та України неспівмірні. Окупанти змушені виводити з Харківщини деякі дивізії, бо вони розбиті.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Попри це, росіяни хоч локально, але намагаються штурмувати та просуватись. Проте їхній основний потенціал знищений.

Росіянам зараз важкувато, але це не означає, що все добре й треба радіти. Ні, це говорить про те, що одну партію ми знищили, а тепер чекаємо, поки вони перекинуть сюди іншу,

– наголосив Максим Жорін.