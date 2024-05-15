Син на 20 років постарів за 3 дні, – мешканка Вовчанська емоційно розповіла про ситуацію в місті

Місто Вовчанськ у Харківській області продовжують активно обстрілювати російські окупанти, а ситуація залишається критичною. Місцева жителька емоційно розповіла про ситуацію в місті під час наступу окупантів.

Російська армія продовжує терор прикордоння Харківщини, а евакуація з Липецької та Вовчанської громад області продовжується вже п'ятий день.

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Постійні обстріли

Переселенка Валентина розповіла журналістам про усі жахи життя під російськими обстрілами. За її словами, "літаки літають як граки", окупанти застосовують КАБи і "Гради". Також росіяни скидають вибухівку на людей та хати.

Зайшли якісь диверсанти, старого і стару розстріляли у дворі, за що? Сьогодні вивозять, молодь труситься, їх отирали спиртом в Бугаївці,

– розповіла вона.

Поліцейські під обстрілами продовжують вивозити людей.

Там стільки лежачих старих, "швидка" їздить під обстрілами. У поліцейських в автівках живого місця немає, обстріляні всі,

– поділилася Валентина.

Евакуація з прикордоння Харківської області триває. Замовити евакуацію цілодобово та безкоштовно можна за номером: 800-33-92-91

Спільними зусиллями ДСНС, волонтерів і Нацполіції вдалося вивезти близько 7500 осіб у безпечніші місця.

Є приказка: "живе людина як риба у воді", тому що вона там живе. А потім рибалка її викинув на берег, і вона ще не померла, але вже не живе. Так зараз зі мною. Слава Україні!

– емоційно розповіла Валентина.

Що ще відомо про ситуацію у Вовчанську