Сирський перебуває у ключових місцях боїв: працює з бригадами, на бойових позиціях

Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває у ключових місцях боїв.

Сирський доповів Зеленському щодо ситуації в районах бойових дій, зокрема на Донеччині та Харківщині, де зараз найважче.

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Сирський працює на бойових позиціях

За словами президента, головнокомандувач ЗСУ працює з бригадами на бойових позиціях.

Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни – вони знищують окупанта, який намагається просуватися: усе досить напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківські,

– сказав Зеленський у зверненні.

Він додав, що зараз багато воїнів – саме харків'ян – стали на захист регіону. Президент підкреслив, що вони роблять свою справу та подякував кожному за ефективність.

Глава держави зазначив, що цей день дав Україні більше можливостей.

На Харківщині йдуть запеклі бої

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що у Вовчанську зараз ідуть запеклі бої. Сили оборони контролюють ситуацію в місті й проводять його зачистку – прочісують міську забудову у пошуках штурмових груп ворога. Також окупанти намагаються закріпитись у частині населених пунктів на півночі Харківщини біля кордону з Росією, щоб звідти вести подальший наступ.

Евакуація з прикордоння Харківської області триває. Замовити евакуацію цілодобово та безкоштовно можна за номером: 800-33-92-91

Росіяни докладають великих зусиль, щоб просунутись вглиб території України, але українські військові зупиняють ці спроби.