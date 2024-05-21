Сили оборони стабілізували ситуацію у Вовчанську: ЗСУ розповіли про бої на Харківщині

Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, зокрема й в місті Вовчанськ, яке залишається однією з головних цілей росіян.

Про ситуацію на Харківщині розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Ситуація залишається складною

Водночас окупанти все ще не полишають спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці.

Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ,

– повідомив Волошин.

Російські війська поєднують наземні штурми з авіаційними ударами. За словами речника "Хортиці", окупанти застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області.

Бої тривають

На Харківському напрямку за минулий день росіяни здійснили 83 атаки і на ранок на сьогодні вже відбулося 5 бойових зіткнень.

Мушу зазначити, що кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі. Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ,

– підсумував Волошин.

Поблизу кордонів загарбники створили і значно посилили оперативно-тактичне угрупування військ противника. Назар Волошин наголосив, що Сили оборони тримаються та намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися якраз в житловій забудові.

Що відбувається на Харківщині