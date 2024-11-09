Окупанти вистрибують на ходу: у 3 штурмовій показали, як знищують техніку ворога на Харківщині
Українські військові продовжують завдавати величезних втрат російській армії на Харківщині. Особливо наші захисники вражають техніку противника.
Через це окупанти буквально вистрибують на ходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал 3 окремої штурмової бригади.
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Як знищують техніку росіян у Харківській області
У 3 штурмовій бригаді розповіли, що наші бійці продемонстрували свої навички, знявши на відео знищення ворожої бронетехніки та спеціалізованого обладнання в Харківській області.
Пілоти успішно підбили та знищили БМП-3, а також завдали пошкоджень російському танку Т-72, МТ-ЛБ, вантажівці та автокрану КамАЗ.
Як військові знищують техніку ворога / Відео 3 ОШБр
Ця операція була проведена підрозділом FATUM зі складу протитанкового батальйону бригади, що підкреслило їхні можливості у завданні високоточних ударів по живій силі противника.
До слова, раніше військові з бригади "Азов" показали, як нищать окупантів у Нью-Йорку в Донецькій області. На кадрах видно, як FPV-дрони "викурюють" окупантів, які заховалися у будинку.