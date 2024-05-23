Тривають бої в районах сіл Стариця і Тихе, – Генштаб про ситуацію у Харківській області

У Генштабі ЗСУ ввечері 23 травня розповіли про ситуацію з наступом ворога у Харківській області. Військові зазначили, що наразі активні бої тривають в районах сіл Стариця і Тихе.

У Генеральному штабі наголосили, що найбільше боєзіткнень, окрім півночі Харківської області, також відбулося на Покровському напрямку. Майже стільки ж боїв зафіксовано на Куп'янському напрямку.

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Яка ситуація у Харківській області

У звіті Генштабу мовиться, що Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів російських загарбників. Страждають цивільні люди та підприємства.

Керованими авіабомбами ворог продовжує рівняти із землею місто Вовчанськ та околиці. Також вдень від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе,

– зазначили військові.

Водночас, як зазначено в дописі, на Харківському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись вперед. Однак він отримав жорстку відсіч.

"Тривають бої в районах сіл Стариця і Тихе. Ситуація контрольована. Втрати ворога уточнюються", – написали у Генштабі.

Військові також написали, що на Куп’янському напрямку кількість наступальних та штурмових дій загарбників зросла до 20. Майже половина з них ще триває.

Що відбувається на інших напрямках

На Лиманському напрямку відбито шість атак ворога біля Торського і Тернів. Російські загарбники скинули два КАБи – двічі ворожі Су-34 били в район Лимана.

відбито шість атак ворога біля Торського і Тернів. Російські загарбники скинули два КАБи – двічі ворожі Су-34 били в район Лимана. На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована.

загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. На Покровському напрямку тривають 9 боєзіткнень, а ще 13 ворожих атак вже відбито. Свої дії у напрямку Калинового і Новоселівки Першої противник продовжує вести за підтримки авіації. Натомість українські воїни полюють на ворога в повітрі – сьогодні знищено російський штурмовик Су-25.

тривають 9 боєзіткнень, а ще 13 ворожих атак вже відбито. Свої дії у напрямку Калинового і Новоселівки Першої противник продовжує вести за підтримки авіації. Натомість українські воїни полюють на ворога в повітрі – сьогодні знищено російський штурмовик Су-25. На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Зараз тривають бої у районі Красногорівки.

сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Зараз тривають бої у районі Красногорівки. На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаудару у район Гуляйполя.

загарбники завдали авіаудару у район Гуляйполя. На Придніпровському напрямку ворог сьогодні сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра.

На решті напрямків, за даними Генштабу, без особливих змін. Загалом окупанти здійснили вже 79 атак на позиції наших підрозділів.