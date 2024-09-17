На Харківському напрямку росіяни активізували бронетехніку і готуються до наступу, – ЗСУ

Російські загарбники не полишають спроб прорвати лінію фронту на Харківському напрямку. Для цього ворог активізував застосування бронетехніки, а також, імовірно, веде підготовку до наступу.

Про це в етері телемаратону розповів командир підрозділу TERRA Микола Волохов із позивним "Абдулла". Водночас наші захисники завдають ворогу великих втрат, передає 24 Канал.

До теми Повітряна розвідка Росії посилилась майже удвічі, – Сили оборони назвали мету ворога

Яка ситуація на Харківському напрямку зараз

"Абдулла" зазначив, що, останнім часом йому здавалося, що наші військові на Харківському напрямку розв'язали проблему з бронетехнікою. Але тепер ворог знову став її застосовувати й більш активно.

Була певна динаміка із самого початку заходу 3 ОШБр в зону відповідальності у Харківській області. Техніки ставало менше – спершу її було надзвичайно багато, ми її палили. А на цей час ми спостерігаємо збільшення бронетехніки, збільшення активності РФ у використанні танків, БМП,

– розповів командир підрозділу TERRA.

Він розповів, що наразі російські війська проводять "промацування" для оцінки лінії оборони Збройних сил України. Волохов зазначив, що незабаром очікується початок сезонного явища, відомого у мові окупантів як "распутіца", яке робить ґрунтові дороги непрохідними або складними для навігації.

"І застосовувати техніку не буде можливо так, як зараз. І, здається, ніби вони хочуть зробити ривок, покращити свої позиції. Хочуть вибити нас з тієї ділянки, яку не так давно ми відбили у них", – додав військовий.

"Абдулла" також розкрив втрати росіян на цій ділянці минулого тижня. Окупанти мали: 124 "двохсотих", 174 "трьохсотих". Також наші військові знищили вісім БМП, дев'ять гармат, два танки, 14 мотоциклів, вісім бліндажів-укриттів і багато іншої техніки.

Командир підрозділу TERRA підкреслив, що захисники продовжують знищувати ворожі комплекси радіорозвідки, РЕБ, позиції з їхньою піхотою та їхніми дроністами.

До слова, у Генштабі ЗСУ 17 вересня повідомляли, що за добу до цього на Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.