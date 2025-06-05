Що хоче зробити Росія, аби дістатися на правий берег Дніпра

Окупанти неодноразово намагалися форсувати Дніпро. Також вони погрожують захопленням правобережжя та новими атаками на Херсонщину.

Коли росіяни окуповували Херсонщину у 2022 році, була обвалена вся оборона на Півдні. Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що ворог рухався дуже швидким темпом.

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"Це потрібно, щоб прорвати оборону"

У 2022 році росіяни рухались навіть не прискореним маршем, а фактично похідними колонами. Їм практично ніхто не чинив опору. Зараз ситуація зовсім інша.

Для того, щоб прорвати оборону, яка вже стоїть, особливо через потужну водну перешкоду – треба створити плацдарм по ширині й по глибині. Він має дозволяти перекидання великої важкої техніки,

– наголосив Павло Лакійчук.

Сьогодні ні росіяни, ні українці не мають для цього спроможностей. Тому розвиток наступу через Дніпро є малоймовірним з обох берегів. Зараз всі сили сторони концентрують на Донеччині.

"Пригадайте початок 2025 року, формування резервів на Запорізькому, Херсонському напрямку. Де вони зараз є? Більша частина "стирається" на Донбасі, частина на Курському і Бєлгородському напрямках", – додав Павло Лакійчук.

Зауважимо, російські війська продовжують спроби форсувати Дніпро. Вони прикриваються обстрілами, тому систематично атакують Херсонщину. На правобережжі залишилося небагато людей, там високий рівень небезпеки.